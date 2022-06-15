Россиянкам назвали способы увереннее чувствовать себя перед сексом

Психолог Мурзина: раскрепоститься перед близостью может помочь парный танец

Семейный психолог и сексолог Светлана Мурзина рассказала россиянкам, как перестать чувствовать себя «не в своей тарелке» перед свиданием. Ее способы, помогающие быть увереннее перед близостью, приводит издание Marie Claire.

По словам Мурзиной, необходимо создать образ, который самой женщине будет казаться привлекательным, а также позаботиться об атмосфере, в которой пройдет встреча. «Не нужно затрагивать в разговоре какие-то острые или неприятные темы — найдите для них более подходящий момент. Перед свиданием в течение дня можно обмениваться игривыми сообщениями на тему предстоящего вечера», — назвала способ взбудоражить воображение партнера сексолог.

Раскрепоститься может помочь и парный танец, продолжает специалист. «Танцуя, люди начинают телесно сливаться в единое целое, происходит некая сонастройка, как у музыкантов в оркестре. Также можно использовать взаимный массаж перед сексом. Если обучиться техникам эротического массажа, то это приятно разнообразит момент сексуальных прелюдий», — объясняет Мурзина.

Кроме того, Мурзина советует обсуждать свои эротические фантазии и комплексы с партнером. «Возьмите бумагу и ручку, напишите, из-за чего вы комплексуете, что вызывает вашу неуверенность во время секса. Например, у одних это может быть зацикленность на реальных или мнимых недостатках — лишнем весе или небольшой груди, у других неуверенность связана с отсутствием оргазма или недостаточного владения сексуальными техниками», — объясняет она, советуя после поговорить об этих пунктах.

Также сексолог рекомендует регулярно мастурбировать для изучения особенностей своего тела, не стесняться обращаться к психологу, если неуверенность мешает жить, и вспомнить о том, что могло пойти не так в детстве. «Если мать, воспитавшая дочь одна, рассказывает ей о том, что мужчины видят в женщинах лишь сексуальный объект, то в будущем девушка будет настороженно и со страхом относиться к сексу. Иногда девочку-подростка обвиняют в половой распущенности, обзывают и унижают — и это тоже влияет на ее сексуальное поведение», — предупреждает она.

Ранее эксперт по отношениям, сексолог Аннабель Найт назвала способы улучшить качество сексуальной жизни и стать сексуально благополучным человеком. Найт заявила, что секс и оргазм очень важны для здоровья человека — множество исследований доказали, что регулярная интимная близость способствует комплексному укреплению иммунитета.