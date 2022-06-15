Российским банкам рекомендовали не платить дивиденды

ЦБ рекомендовал банкам России воздержаться от выплаты дивидендов акционерам

Российским банкам в 2022-м рекомендовано воздержаться от выплаты дивидендов акционерам. Об этом следует из письма первого заместителя председателя Центрального банка Дмитрия Тулина, опубликованного на сайте регулятора.

Кроме того, кредитным учреждениям стоит отказаться от бонусов руководству, указано в документе. Речь идет о начислении нефиксированной части оплаты труда «единоличному исполнительному органу, его заместителям, членам коллегиального исполнительного органа, руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита».

Срок действия рекомендаций — до конца текущего года. Решение ЦБ объясняется необходимостью обеспечить финансовую устойчивость кредитных организаций «в условиях структурной трансформации российской экономики».

В апреле от выплаты дивидендов за прошлый год первым среди банков с иностранным участием отказался ОТП Банк. Собрание акционеров 4 апреля приняло решение не распределять чистую прибыль в размере 2,8 миллиарда рублей по рекомендации ЦБ.