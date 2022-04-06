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Первый иностранный банк в России отказался выплачивать дивиденды

ОТП Банк отказался выплачивать дивиденды по рекомендации ЦБ

Фото: Shutterstock

ОТП Банк, контролируемый венгерской OTP Group, отказался от выплаты дивидендов за прошлый год. Это первый банк в России с иностранным участием, который пошел на такой шаг, пишет РБК.

Собрание акционеров 4 апреля приняло решение не распределять чистую прибыль в размере 2,8 миллиарда рублей по рекомендации ЦБ. ОТП Банк находится на 42-м месте в России по активам (172,4 миллиарда рублей на 1 февраля) и на 32-м — по капиталу (33,9 миллиарда рублей).

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«Дочка» венгерской группы была убыточной в 2014-2015 годах, а в 2020-м стала прибыльной. Группа планировала сохранить бизнес в России и на Украине, однако 18 марта этого года, по данным Bloomberg, материнская структура прекратила финансирование российского ОТП Банка.

ЦБ 2 марта заявил, что российские юрлица могут принимать решение о выплате дивидендов по ценным бумагам, но в адрес нерезидентов переводов не будет. Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин считает, что отказ ОТП Банка от выплаты дивидендов связан с желанием нарастить буфер для покрытия потенциальных убытков из-за «меняющихся условий операционной среды».

Ранее OTP Bank объявил, что полностью подчиняет свою деятельность международным санкционным нормам в отношении России. Руководство банка отметило, что вопрос об изменении присутствия OTP Group в России рассматривается постоянно.

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Платон Щукин
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