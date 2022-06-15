Германия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Германия возобновила прием заявлений на туристические визы россиянам в центрах VisaMetric

Германия возобновляет прием документов на выдачу виз россиянам с любой целью поездки. Об этом говорится на сайте посольства европейской страны в России.

Прием заявлений будет осуществляться через сервисно-визовые центры компании VisaMetric. Записаться на собеседование можно на сайте компании.

Отмечалось, что приехать в Германию по любым причинам, в том числе и с туристическими целями, стало возможным с 11 июня — с этой даты были временно сняты все коронавирусные ограничения на въезд. Теперь туристам не требуется предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный тест на COVID-19.

Ранее, в мае, россиянам назвали самые нетребовательные к выдаче шенгена страны. По мнению специалистов Ассоциации туроператоров России (АТОР), быстрее всего оформляют визы под туристические поездки Греция и Италия — процесс занимает от трех до семи рабочих дней.