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В «Ростехе» признали бессмысленность попыток полного импортозамещения

Глава «Ростеха» Чемезов признал бессмысленность попыток замещения всего импорта
Сергей Чемезов

Сергей Чемезов . Фото: Агентство «Москва»

Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал бессмысленными попытки замещения всего импорта. Об этом он заявил в статье для РБК.

«Замещать все бессмысленно, экономически нецелесообразно и попросту невозможно», — отметил он. При этом глава «Ростеха» подчеркнул, что тотальное импортозамещение не делает ни одна развитая страна в мире.

Чемезов признал, что в данный момент Россия утратила доступ к отдельным товарам. В то же время он выразил мнение, что в сложившейся ситуации важно сохранять трезвость ума и осознавать масштаб задач. «Предательство Запада не повод закрывать окна и двери», — заявил глава госкорпорации, отметив, что у России есть партнеры в других регионах мира, которые «ведут себя последовательно и принципиально».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

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Марина Совина
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