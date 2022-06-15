В «Ростехе» признали бессмысленность попыток полного импортозамещения

Глава «Ростеха» Чемезов признал бессмысленность попыток замещения всего импорта

Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал бессмысленными попытки замещения всего импорта. Об этом он заявил в статье для РБК.

«Замещать все бессмысленно, экономически нецелесообразно и попросту невозможно», — отметил он. При этом глава «Ростеха» подчеркнул, что тотальное импортозамещение не делает ни одна развитая страна в мире.

Чемезов признал, что в данный момент Россия утратила доступ к отдельным товарам. В то же время он выразил мнение, что в сложившейся ситуации важно сохранять трезвость ума и осознавать масштаб задач. «Предательство Запада не повод закрывать окна и двери», — заявил глава госкорпорации, отметив, что у России есть партнеры в других регионах мира, которые «ведут себя последовательно и принципиально».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.