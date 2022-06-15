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В Нальчике расцвела экзотическая лаванда

Кусты лаванды, привезенные из Крыма, расцвели на клумбах Нальчика

Фото: Shutterstock

Кусты лаванды расцвели на клумбах Нальчика, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, растение, привезенное из Крыма, высадили на круговых развязках города. Известно, что они расположены в местах, где с улицей Кирова пересекаются Тарчокова, Кулиева и Хмельницкого.

Согласно материалу, помимо лаванды на клумбах появились вечнозеленый можжевельник и спирея. В Нальчике данное растение появилось впервые. Идея озеленения принадлежит мэрии, а реализация — «Горзеленхозу».

По словам специалистов, кусты лаванды прижились в климате республики, поэтому ими планируют заполнять и другие места микрорайонов города.

В октябре 2021 года на улицах Курска высадили тысячи цветов. На улицах Ленина и Союзной появились 26 тысяч тюльпанов и 17 тысяч крокусов. Так, жители города посадили луковицы тюльпанов сортов «Антарктика», «Иль де Франс», «Пинк Импершн», а также крокусы сортов «Флауэр Рекорд» и «Голден Йеллоу».

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Майя Пономаренко
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