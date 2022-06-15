В ЛНР заявили о гибели троих гражданских под украинским обстрелом

В ЛНР заявили о гибели троих жителей Стаханова и Криничного при обстреле со стороны ВСУ

Несколько мирных жителей населенных пунктов Стаханов и Криничное Луганской народной республики погибли во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Штаб территориальной обороны ЛНР.

Снаряды упали на жилые дома вечером в среду, 15 июня. Взрывы серьезно повредили постройки.

По предварительной информации, были убиты как минимум трое гражданских. Еще шестеро получили ранения, двое из них — дети, заявили в штабе. Другие подробности трагедии пока не приводятся.

Ранее сильнейшему обстрелу подвергся Донецк. Пострадали 35 человек, пятеро погибли. Советник главы правительства ДНР Ян Гагин сообщил, что снаряды попали в людный рынок в центре города. Вечером 13 июня снаряд ВСУ упал на родильный дом.