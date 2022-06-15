В ЛНР скончался раненый под украинским обстрелом ребенок

Штаб обороны ЛНР сообщил о гибели раненого под украинским обстрелом ребенка в Стаханове

Раненый под украинским обстрелом в городе Стаханове ребенок скончался в местной больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Штаб обороны Луганской народной республики (ЛНР).

О возрасте погибшего несовершеннолетнего не сообщается.

Об обстреле города и его окрестностей стало известно вечером 15 июня. Снаряды упали на жилые дома. Погибли, как утверждалось ранее, трое. Несколько человек, включая двоих детей, получили ранения.

Ранее сильнейшему обстрелу также подвергся Донецк. Пострадали 35 человек, пятеро погибли. Советник главы правительства ДНР Ян Гагин сообщил, что снаряды попали в людный рынок в центре города. 13 июня снаряд ВСУ упал на родильный дом.