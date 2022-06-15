Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Диетолог подсказала способ отличить полезное мороженое от «химической бомбы»

Диетолог Перевалова посоветовала выбирать мороженое из натуральных молочных продуктов

Фото: ALEXEY BYCHKOV / Globallookpress.com

Врач-диетолог Ольга Перевалова подсказала способ отличить вредное мороженое от полезного. Ее слова передает издание радио Sputnik.

По словам эксперта, некоторые марки мороженого могут содержать вредные ингредиенты, которые негативно влияют на здоровье. Производители лакомства сталкиваются с определенными сложностями, пытаясь соблюсти баланс между ценой и качеством, поэтому в погоне за выгодой могут использовать «химию» вместо натуральных компонентов, уточнила Ольга Перевалова. Чтобы избежать негативных последствий, она посоветовала обращать внимание на состав и выбирать мороженое, изготовленное из натуральных молочных продуктов.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021

«Мороженое — это самый коварный продукт на нашем рынке. Производители мороженого попадают в "вилку" между качеством и стоимостью. Если его делать из натуральных продуктов вроде молока, сливок, сахара и так далее, то такой десерт будет дорого стоить. Чтобы снизить цену, производители могут заменить, например, молочный жир на растительный, обычное молоко — на сухое, и сахар будет уже не из свеклы. Также будут дополнительно введены всевозможные усилители вкуса, красители, консерванты, чтобы мороженое дольше хранилось. В некотором смысле получится "химическая бомба"», — объяснила эксперт.

Врач также посоветовала обратить внимание на альтернативный вариант мороженого — фруктовый лед на основе замороженного сока.

«Летом мороженое — это незаменимый вариант перекуса, поэтому стоит специально искать мороженое из натуральных молочных продуктов. Как вариант, можно покупать фруктовый лед на основе замороженного фруктового сока. Любое из этих двух решений будет лучше, чем мороженое с заменителями молока и молочного жира», — резюмировала диетолог.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала самые вредные виды мороженого. По ее словам, лучше выбирать натуральное мороженое и избегать фруктового льда и шоколадного пломбира.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Кальницкая
Обсудить
Последние новости
В России введут новый способ оплаты картой «Мир»
Диетолог подсказала способ отличить полезное мороженое от «химической бомбы»
Мужчина посмотрел запись с камеры возле дома и неприятно удивился
Определен уровень загрязнения воздуха во время пандемии коронавируса
Сцены с Эмбер Херд в новом «Аквамене» решили переделать
Блинкен порассуждал о возможных территориальных уступках Украины
В Херсонской области сочли истерикой угрозу Зеленского вернуть регион
Лариса Долина назвала любимый российский город
Эксперт по туризму назвала лучшие отели для отдыха с детьми «не за миллион»
Антонов обеспокоился заявлениями Пентагона о расширении поставок РСЗО Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.