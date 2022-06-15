Диетолог подсказала способ отличить полезное мороженое от «химической бомбы»

Диетолог Перевалова посоветовала выбирать мороженое из натуральных молочных продуктов

Врач-диетолог Ольга Перевалова подсказала способ отличить вредное мороженое от полезного. Ее слова передает издание радио Sputnik.

По словам эксперта, некоторые марки мороженого могут содержать вредные ингредиенты, которые негативно влияют на здоровье. Производители лакомства сталкиваются с определенными сложностями, пытаясь соблюсти баланс между ценой и качеством, поэтому в погоне за выгодой могут использовать «химию» вместо натуральных компонентов, уточнила Ольга Перевалова. Чтобы избежать негативных последствий, она посоветовала обращать внимание на состав и выбирать мороженое, изготовленное из натуральных молочных продуктов.

«Мороженое — это самый коварный продукт на нашем рынке. Производители мороженого попадают в "вилку" между качеством и стоимостью. Если его делать из натуральных продуктов вроде молока, сливок, сахара и так далее, то такой десерт будет дорого стоить. Чтобы снизить цену, производители могут заменить, например, молочный жир на растительный, обычное молоко — на сухое, и сахар будет уже не из свеклы. Также будут дополнительно введены всевозможные усилители вкуса, красители, консерванты, чтобы мороженое дольше хранилось. В некотором смысле получится "химическая бомба"», — объяснила эксперт.

Врач также посоветовала обратить внимание на альтернативный вариант мороженого — фруктовый лед на основе замороженного сока.

«Летом мороженое — это незаменимый вариант перекуса, поэтому стоит специально искать мороженое из натуральных молочных продуктов. Как вариант, можно покупать фруктовый лед на основе замороженного фруктового сока. Любое из этих двух решений будет лучше, чем мороженое с заменителями молока и молочного жира», — резюмировала диетолог.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала самые вредные виды мороженого. По ее словам, лучше выбирать натуральное мороженое и избегать фруктового льда и шоколадного пломбира.