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Путин поручил предоставить компенсации за платное обучение в колледжах

Путин поручил предоставить компенсации многодетным за платное обучение в колледжах

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность предоставления многодетным семьям компенсации за платное обучение в колледжах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Проработать вопрос о предоставлении средств многодетным семьям для компенсации части стоимости обучения детей из этих семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе», — говорится в документе.

Глава государства уточнил, что доклад о проделанной работе надо предоставить до 1 августа 2022 года, далее это нужно будет делать раз в полгода.

Ранее Минобрнауки России предложило ввести наказание для студентов-целевиков, которые получают плохие оценки. Согласно предоставленному документу, в договорах студентов, которые поступили в вузы по целевому набору, появится ряд новых пунктов о соглашении сторон.

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Никита Абрамов
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