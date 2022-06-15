В Москве запустили новый проект по поддержке людей с онкозаболеваниями

Заммэра Ракова: в Москве запустили проект психологической помощи людям с онкозаболеваниями

В Москве запустили пилотный проект по психологической помощи пациентам с онкозаболеваниями и их родственникам. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, теперь жители столицы могут обратиться на круглосуточную горячую линию за экстренной консультацией или запланировать очную консультацию.

Мы понимаем, как важна поддержка пациентам, которые борются с онкозаболеваниями, а также их родным. Для этого мы запускаем пилотный проект по психологическому сопровождению таких горожан. Жители могут обратиться на горячую линию, получить экстренную психологическую помощь по телефону или записаться на очные консультации, которые проходят в трех центрах онкологической помощи. С онкопациентами работают опытные специалисты Московской службы психологической помощи, они прошли специальное обучение перед стартом пилотного проекта Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

За неотложной психологической помощью можно обратиться, позвонив по телефону горячей линии +7 (495) 587-00-51. Сотрудник также расскажет о возможности получить очную консультацию.

Как отметил заместитель главного врача по онкологии Боткинской больницы Дмитрий Греков, благодаря московскому стандарту онкологической помощи пациентам доступны инновационные методы диагностики и лечения — как хирургические, так и лекарственные, а психологическая поддержка заключается в том, чтобы мотивировать пациента на проводимое лечение.

«Несмотря на все сложности, всегда есть надежда на существенное продление жизни, а иногда — и на полное выздоровление, — отметил он. — На данном этапе развития онкологической медицины онкологический диагноз — уже не приговор. Есть нозологии, при которых даже рак четвертой стадии не является приговором, просто пациент нуждается в постоянной поддерживающей терапии».

Кроме того, в рамках проекта будут проводиться опросы медперсонала, которые помогут выявить «проблемные точки», которые возникают при взаимодействии с пациентами, а также при попытке установить, нуждается ли человек в помощи. Для самих медиков психологи будут проводить тренинговые программы по управлению эмоциями, релаксации и нейрофитнесу.

В соцблоке правительства Москвы напомнили, что в столице также действует проект «Персональный помощник» для пациентов с подтвержденным онкологическим диагнозом или подозрением на него. Сопровождение персонального помощника предлагают всем горожанам при первичном направлении к врачу-онкологу в поликлинике. Если пациент соглашается, то ему дают карточку с именем и телефоном специалиста, который будет его сопровождать. С персональным помощником можно связаться напрямую, ему также передают информацию о подопечном. Сотрудники, участвующие в проекте, помогают пациентам на всех этапах индивидуального плана диагностики и лечения: записывают их на прием к врачу или исследование, напоминают о дате визита в медучреждение, предупреждают, если изменилась маршрутизация, а также отвечают на другие вопросы.

Кроме того, в столице работает круглосуточный телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) или +7 (495) 051 (для мобильного), а также чат психологической поддержки Don’t panic. Более подробная информация — на сайте Московской службы психологической помощи населению.