Открылся Международный конкурс имени Сергея Рахманинова

Открылся Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров им. Сергея Рахманинова

В Большом зале Московской консерватории открылся Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Рахманинова. Инициатор и художественный руководитель конкурса — народный артист, лауреат Государственной премии России Денис Мацуев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в РОСКОНЦЕРТе.

Денис Мацуев вместе с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром под управлением Валерия Гергиева на церемонии открытия исполнят «Симфонические танцы» и Третий фортепианный концерт Рахманинова. Однако музыка великого русского композитора будет исполняться не только на открытии конкурса, но и на всех его этапах, подчеркнули в РОСКОНЦЕРТе.

В Москву на конкурс приехали 24 пианиста, 25 дирижеров и 12 композиторов из России, Беларуси, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Словении, Китая, Сингапура, Бразилии и США. Многие из участников конкурса успели показать себя как интересных, талантливых музыкантов — они уже принимали участие на различных музыкальных конкурсах и выступали на прославленных площадках. Всего на конкурс было подано 529 заявок из 33 стран мира.

Организаторами в условия нынешнего конкурса были внесены несколько нововведений, которые должны подчеркнуть его различие, например, с Конкурсом имени Петра Чайковского. В частности, в финале Конкурса имени Рахманинова пианисты должны будут играть не только с оркестром, но и выступят с вокалистами. «Это актуальное нововведение, потому что у нас нет крупных открытых концертмейстерских конкурсов. Кроме того, романсы Рахманинова не часто звучат в концертных залах», — полагает Денис Мацуев. При этом вокальные партии исполнят артисты и выпускники Молодежной оперной программы Большого театра.

На дирижерской специальности третий тур будет экзаменом для музыкантов, подчеркнул Денис Мацуев. «Интрига в том, что никто из конкурсантов не знает, какую симфонию и какой фортепианный концерт они должны будут исполнить в финале. Накануне третьего тура состоится жеребьевка, дирижеры будут тянуть билеты, как на экзамене. Мы так решили, потому что считаем, что любой уважающий себя дирижер должен знать все симфонии Рахманинова и все его концерты для фортепиано», — отметил маэстро.

Специальность «Композиция» будет отличаться программами, где будут звучать новые и ранее не публиковавшиеся сочинения. Кроме того, будет отличать конкурс для композиторов будет и продолжительность состязания — один тур пройдет в два этапа.

Международное профессиональное жюри оценит участников на всех этапах конкурсных состязаний. Судить конкурсантов будут известные артисты, композиторы и педагоги из России, Беларуси, Армении, Казахстана, Великобритании, Испании, Франции, Германии, Бельгии, США, Австралии, Китая и Вьетнама.

Все мероприятия конкурса будут транслироваться онлайн на официальном сайте конкурса, в его сообществе соцсети «ВКонтакте», на портале «Культура.РФ» и на сайте Московской филармонии. Кроме того, события Конкурса имени Сергея Рахманинова будут можно будет увидеть на ресурсах одного из крупнейших порталов о классической музыке в Китае — Music Today.

К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова и открытию конкурса подготовлена дополнительная программа. Кроме того, каждый желающий на сайте конкурса сможет посетить виртуальную выставку «Рахманинов: известный и неизвестный», которая собрана из архивных материалов Российского национального музея музыки. 15 июня 2022 года также будет открыта выставка в фойе Большого зала Московской консерватории, а 16 июня — на Цветном бульваре.

В преддверии конкурса также запущен онлайн-проект «Мой Рахманинов», представляющий множество интервью прославленных инструменталистов, дирижеров и композиторов о Сергее Рахманинове. Юрий Башмет, Ильдар Абдразаков, Николай Цискаридзе, Александр Чайковский, Дмитрий Бертман, Александр Рамм, Полина Осетинская, Полина Маликова, Евгений Дятлов читают письма и воспоминания великого композитора. Проект еще месяц назад открыла министр культуры России Ольга Любимова, а завершил его художественный руководитель конкурса Денис Мацуев. За время работы проекта «Мой Рахманинов» количество просмотров всех его видео превысило 1,5 миллиона.

