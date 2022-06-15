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Мать надела на свадьбу сына копию платья его невесты

The Sun: девушка развелась с мужем, мать которого пришла на свадьбу в платье как у нее

Изображение: Reddit

Пользовательница Reddit рассказала, что рассталась с мужем, мать которого пришла на свадьбу в копии ее платья. На историю невесты обратило внимание издание The Sun.

Юзерша с никнеймом jerseygirl1105 разместила два снимка с торжества, на одном из которых она с букетом цветов в руках стоит рядом с женихом в черном костюме и его родительницей. При этом на женщине надето почти такое же белое кружевное платье, как и на возлюбленной ее сына.

На втором снимке мать позировала в том же пышном наряде вдвоем с избранником девушки, положив руку ему на грудь. «Свекровь очень хотела быть невестой. Теперь я в разводе», — гласила подпись к фото.

Другие пользователи поддержали юзершу, отметив, что поведение родственницы жениха действительно выглядело неуместным. «Заметили, как эта "невеста" разместила руку у него на груди, словно показывает обручальное кольцо?», «Я бы посоветовала жениху выбрать на свадьбе только одну возлюбленную», «Что не так с подобными женщинами? Они хотят замуж за своих сыновей?», «Поздравляю с разводом!», «Я бы сразу ушла, увидев такое. Самый тревожный звонок», «Извините, но это жутко», — заявили они.

В апреле пользовательница Reddit рассказала, как отомстила матери за попытку перещеголять невесту брата на свадьбе. Автор поста рассказала, что ее мать, «будучи ядовитым демоном», внезапно явилась на свадьбу сына в пышном белом подвенечном платье и привлекла к себе внимание всех гостей. Девушка отметила, что сразу поняла намерение родительницы испортить праздник, поэтому облила ее вином, чтобы та уехала домой переодеваться.

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Алина Гостева
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