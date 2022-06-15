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Стало известно о задержании россиянина в Великобритании по подозрению в шпионаже

The Sun: россиянина задержали в Великобритании по подозрению в шпионаже на Россию

Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Великобритании задержали мужчину по подозрению в шпионаже на Россию. Об этом стало известно изданию The Sun от источников.

По информации источников, мужчину задержали в аэропорту Гатвик в Лондоне при попытке покинуть страну. Известно, что это россиянин старше 40 лет. Отмечается, что до этого за подозреваемым наблюдали.

Ранее Польша сообщала, что спецслужбы страны отмечают рост активности российской агентурной разведки. С момента начала специальной операции на Украине суммарно задержано семь подозреваемых в шпионаже в интересах России.

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Марина Совина
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