Россиянам помогут заработать в интернете

«ВКонтакте» поможет начинающим стримерам с продвижением

Российская соцсеть «ВКонтакте» поможет начинающим стримерам с продвижениям их контента на своей площадке. Об этом сообщается на сайте соцсети.

Как отмечается, авторы, которые пришли или вернулись во «ВКонтакте» после 1 марта 2022 года, смогут получить от платформы поддержку в привлечении новых подписчиков и распространении информации о своих проектах. «Стримеры смогут получить месяц помощи в продвижении, место в топе сообществ в категории "Блогеры", а также анонсы с упоминанием проекта в сообществе VK Video Creators», — уточнили в соцсети.

Там добавили, что подобная помощь будет оказываться бесплатно.

Присоединиться к программе смогут авторы, создающие контент любой тематики — от стримов с прохождением компьютерных игр до видео с мастер-классами. При этом новички получат возможность также пройти бесплатный курс обучения видеоблогингу и получить консультации от специалистов «ВКонтакте».

Ранее в июне сообщалось, что «ВКонтакте» запустила сервис, который поможет женщинам следить за своим здоровьем и самочувствием.