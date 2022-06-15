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Названы наиболее пострадавшие от санкций отрасли российской экономики

Эксперты назвали наиболее пострадавшие от санкций отрасли российской экономики

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Эксперты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) назвали наиболее пострадавшие от антироссийских санкций отрасли национальной экономики. Выдержки из исследования приводит РБК.

По оценке авторов, различные отрасли российской экономики оказались по-разному готовы к работе в условиях внешнего давления. Наибольшую приспособленность показывают пищевая промышленность, добыча нефти и газа, сельское хозяйство и цветная металлургия.

Так, Россия самостоятельно обеспечивает собственные потребности в базовом продовольствии. Полное или частичное эмбарго на поставку российских энергоресурсов со стороны стран Запада не перекрывает внутренних преимуществ отрасли, к которым относится господдержка и дешевое финансирование. Сельское хозяйство способно решить логистические проблемы, что в условиях скорого урожая благоприятно скажется на его развитии. В ближайшие годы сохранится высокий спрос на цветные металлы, что наряду с высокими ценами из-за логистических проблем приведет к росту выручки сектора.

Вместе с тем некоторые отрасли переносят санкционное давление хуже остальных. К ним авторы исследования относят авиаперевозки, черную металлургию, а также телекоммуникации и связь. Авиация страдает от ограничений на полеты и дефицита самолетов и деталей. Черная металлургия испытывает трудности из-за нарушенной логистики и выросшей налоговой нагрузки, а телекоммуникационный сектор столкнулся с риском износа критической инфраструктуры на фоне ограничения поставок в Россию.

Новые масштабные антироссийские санкции были введены Евросоюзом, США, Великобританией, Японией и некоторыми другими странами в конце февраля после начала спецоперации на Украине. Они затронули финансовый и банковский сектора, энергетику, транспорт и другие отрасли экономики.

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Платон Щукин
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