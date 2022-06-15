Западная разведка заявила о приближении переломного момента в украинском кризисе

CNN: кризис на Украине достиг стадии, которая может определить исход конфликта

Кризис на Украине достиг стадии, которая может определить исход конфликта в долгосрочной перспективе. О наступлении переломного момента в беседе с CNN сообщили представители западной разведки и военные.

Комментируя текущую ситуацию, собеседники телеканала спрогнозировали три вероятных сценария развития событий: предполагается, что Вооруженные силы (ВС) России либо продолжат укреплять свои позиции в двух ключевых восточных областях страны, либо противостояние зайдет в тупик, приводя к увеличению жертв с обеих сторон и провоцируя долгосрочный кризис, который будет продолжать истощать мировую экономику. Третий сценарий, который представляется наименее вероятным, предполагает, что в России пересмотрят цели военной спецоперации (СВО) и сообщат о выполнении поставленных задач, что положит конец СВО.

По данным телеканала, представители власти США опасаются, что в случае, если России удастся закрепить успехи на востоке страны, данные территории в дальнейшем могут использоваться в качестве плацдарма для дальнейшего продвижения вглубь Украины.

Западные чиновники, утверждает CNN, считают, что Россия, учитывая численность военных, находится в более выгодном положении на востоке Украины. При этом один из высокопоставленных чиновников администрации Белого дома указал, что усиление позиций страны на этом направлении пока еще можно предотвратить.

Журналисты отмечают, что переросший в «войну на истощение» конфликт стал причиной значительных потерь для обеих сторон. На данный момент боевые действия сосредоточены вокруг Северодонецка и Лисичанска.

Ранее сообщалось, что в НАТО признали наращивание поставок оружия Украине до начала спецоперации РФ.