Поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье резко упали

Поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье за период до 15 июня снизились почти на 29%

Объем экспорта «Газпрома» в дальнее зарубежье в период с начала года по 15 июня резко снизился. Поставки достигли 65,6 миллиарда кубометров, что почти на 29 процентов меньше, чем в аналогичный период годом ранее, сообщила компания в своем Telegram-канале.

Сама добыча также сокращается: по предварительным данным, она снизилась на 6,4 процента, до уровня в 226 миллиарда кубометров газа. При этом поставки на внутренний рынок находятся на прошлогоднем уровне, а экспорт в Китай по по газопроводу «Сила Сибири» растет, уточнил «Газпром».

Компания в опубликованном посте также оценила уровень запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ): по состоянию на 13 июня они восполнены на 26,2 миллиарда кубометров, для достижения отметки в 90 процентов заполненности нужно закачать еще около 27 миллиардов. До уровня начала сезона отбора 2019-2020 года не хватает 46,2 миллиарда кубометров.

Ранее стало известно о сокращении поставок одному из европейских покупателей «Газпрома» — итальянской Eni. Причины компании неизвестны. При этом 14 июня «Газпром» сообщил о проблемах с прокачкой газа в Европу, связанную с другим маршрутом — газопроводом «Северный поток».

Компания не смогла своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты (ГПА) от компании Siemens, из-за чего поставки в газопровод могут быть обеспечены в ограниченном объеме существенно меньше планового.

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