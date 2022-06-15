Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье резко упали

Поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье за период до 15 июня снизились почти на 29%

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Объем экспорта «Газпрома» в дальнее зарубежье в период с начала года по 15 июня резко снизился. Поставки достигли 65,6 миллиарда кубометров, что почти на 29 процентов меньше, чем в аналогичный период годом ранее, сообщила компания в своем Telegram-канале.

Сама добыча также сокращается: по предварительным данным, она снизилась на 6,4 процента, до уровня в 226 миллиарда кубометров газа. При этом поставки на внутренний рынок находятся на прошлогоднем уровне, а экспорт в Китай по по газопроводу «Сила Сибири» растет, уточнил «Газпром».

Компания в опубликованном посте также оценила уровень запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ): по состоянию на 13 июня они восполнены на 26,2 миллиарда кубометров, для достижения отметки в 90 процентов заполненности нужно закачать еще около 27 миллиардов. До уровня начала сезона отбора 2019-2020 года не хватает 46,2 миллиарда кубометров.

Ранее стало известно о сокращении поставок одному из европейских покупателей «Газпрома» — итальянской Eni. Причины компании неизвестны. При этом 14 июня «Газпром» сообщил о проблемах с прокачкой газа в Европу, связанную с другим маршрутом — газопроводом «Северный поток».

Компания не смогла своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты (ГПА) от компании Siemens, из-за чего поставки в газопровод могут быть обеспечены в ограниченном объеме существенно меньше планового.

Ударная волна


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о здоровье Путина
В ЛНР заявили о блокировании украинских военных на заводе «Азот»
В Москве установят бронзовый памятник Жанне Фриске
Иностранным IT-специалистам упростили получение вида на жительство в России
Осужденному в Белоруссии россиянину усилили режим заключения
Сексолог оценил робота Дуняшу с внешностью модели из Перми на ПМЭФ
В Госдуме высказались о бессмысленности полного импортозамещения
НАТО расширит присутствие на востоке с батальонного до бригадного уровня
Подсчитана выгода ипотечников от снижения ключевой ставки
Европейцы расхотели «справедливости» для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.