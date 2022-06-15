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Вильфанд спрогнозировал сроки возвращения жары в Москву

Глава Гидрометцентра Вильфанд пообещал москвичам возвращение жары до 28 градусов с 20 июня

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москву со следующей недели вернется жара до 28 градусов. Такие сроки возвращения летней погоды назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает «Москва 24».

По его словам, с 20 июня погода будет более дождливой. Он заявил, что температура в столице до конца недели будет соответствовать климатической норме.

«Середина июня именно такой должна быть в московском исполнении, когда ночные температуры достигают 10-15 градусов, а дневные находятся в районе 20-25 градусов. Это самая типичная и нормальная температура», — сказал Вильфанд.

Синоптик спрогнозировал небольшие осадки до конца недели. В воскресенье, 19 июня, температура воздуха начнет повышаться до 23-25 градусов, пообещал Вильфанд.

Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал сильные дожди с грозами до конца недели в Москве. По его словам, 16 июня столбики термометров поднимутся до плюс 19-24 градусов.

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Анастасия Шейкина
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