Назван способ исключить страны Балтии из НАТО

Депутат Федоров счел отмену признания Россией стран Балтии поводом исключения их из НАТО

Возможное решение России отозвать признание независимости Литвы, Латвии и Эстонии заставит НАТО исключить эти страны из альянса. Об этом Sputnik Латвия рассказал депутат Госдумы Евгений Федоров.

Он указал, что в НАТО есть пункт, по которому спорные территории не могут входить в блок. В случае соответствующего решения Москвы «вновь открывшиеся обстоятельства» сделают членство прибалтийских стран в альянсе нелегитимным, счел политик.

Ранее Федоров внес в нижнюю палату парламента законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики». Он отметил, что Госсовет принимал решение о признании независимости республики незаконно, поскольку не имел права лишать государство СССР территориальной целостности и отдавать его территории. Также депутат напомнил, что Конституцию России дополнили статьей 67.1, гласящей, что «Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории».