Из здания Счетной палаты в Москве эвакуировали людей

В центре Москвы из здания Счетной палаты эвакуировали людей после задымления

В центре Москвы на Зубовской улице из-за задымления в здании Счетной палаты провели эвакуацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

«В одном из помещений Счетной палаты России на Зубовской улице, дом 2, произошло задымление, проведена эвакуация», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, на место инцидента отправили 30 пожарных расчетов. На данный момент информации о пострадавших нет, причина задымления устанавливается.

По данным Telegram-канала «112», в одном из подвальных помещений здания возникло возгорание. В настоящее время оно ликвидировано.

Ранее в Санкт-Петербурге два человека попали в больницу после пожара в Петроградском районе. Уточняется, что ЧП произошло в ночь на пятницу, 10 июня, около 4:00 в подвале дома №48 по улице Ленина.