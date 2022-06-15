Глава ВГА Запорожской области заявил о создании в регионе добровольческих батальонов

В Запорожской области начали создавать добровольческие батальоны для защиты освобожденных территорий. Об этом сообщил глава местной военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Балицкий, передает ТАСС.

По его словам, жители региона стали сами формировать списки для батальонов, которые в случае необходимости смогут оборонять освобожденные территории.

«Большое количество людей, которые хотели бы сегодня защищать свою родину не от мифического турка или финна, а именно от того украинца, от ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»). Люди пока приходят, записываются, мы фиксируем большие списки, больше 200 человек есть уже», — отметил Балицкий.

Ранее член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион никогда не вернется под контроль Украины. При этом он подчеркнул, что Киеву, по его мнению, не дано понять, что «все их проблемы от их же злости, ненависти и расчеловечивания».