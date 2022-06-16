В США заявили о выявлении критической уязвимости с началом кризиса на Украине

Репортер The Atlantic Акерман заявил, что кризис на Украине выявил важную уязвимость США

Репортер The Atlantic Эллиот Акерман заявил, что начавшийся кризис на Украине выявил важную уязвимость США. Речь идет о зависимости страны от поставок полупроводников из Китая.

По словам обозревателя, после окончания холодной войны в Соединенных Штатах начала атрофироваться собственная производственная система, поддерживающая вооруженные силы, а с 1990-х годов производство стали переносить в страны третьего мира, в первую очередь в КНР.

«Сохранив мощную мобилизованную армию, США демобилизовали производственную базу», — указал Акерман. По его словам, в последние годы зависимость от глобальных цепочек поставок для Запада стала критической, особенно из Китая и Тайваня, в то время как Пекин обладает серьезными рычагами воздействия на западные страны.

Репортер подчеркнул, что для США важно добиться независимости от иностранных поставщиков. Он призвал мобилизовать собственные силы, несмотря на дороговизну производства в Соединенных Штатах, поскольку фактически Америка делится с КНР производственными технологиями, местные компании получают преимущественное право доступа и покупают доли в американских предприятиях.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что Китай является одним из крупнейших держателей госдолга США. Он назвал американские гособлигации главным инструментом влияния Пекина на Вашингтон.

