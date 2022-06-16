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В Москве начали показывать отмененного «Бэтмена»

В Москве пройдут показы фильма «Бэтмен», ранее его премьера в России была отменена

Кадр: Фильм «Бэтмен»

В Москве начали показывать отмененного на фоне спецоперации на Украине «Бэтмена». Показы пройдут 16 и 17 июня, сообщается на странице «Киносфера IMAX» во «ВКонтакте».

Картину, премьера которой была отменена в России, покажут в официальном дубляже. В комментариях многие пользователи удивились прокату фильма и поинтересовались, законно ли проводить такие сеансы.

На сайте Cinemaplex приводится комментарий представителей Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК). Они пояснили, что показ ленты будет проходить на основании ранее заключенных лицензионных договоров. В АВК утверждают, что кинотеатры заключили с компанией Universal Pictures Russia договор на публичную демонстрацию «Бэтмена» еще в феврале.

«На сегодняшний день ничего, кроме "Бэтмена", мы не можем предложить. Это разовая демонстрация наших возможностей и желания работать в правовом поле», — заявил член АВК Сергей Пирожков.

В начале марта зарубежные студии начали отказываться от проката своих фильмов в России. В список компаний, приостановивших поставку картин в российские кинотеатры, вошли The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures, а Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.

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Марина Погосян
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