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Командир «Азова» заставлял прятать нацистскую символику от западных кураторов

Командир «Азова» Прокопенко заставлял прятать нацистскую символику от западных кураторов

Кадр: Главные Новости Ежедневно / YouTube

Командир украинского полка «Азов» Денис Прокопенко (Редис) заставлял бойцов прятать нацистскую символику от западных кураторов. Об этом сообщил в Telegram командир батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский.

«Редис на допросах пожаловался, что "Азову" не удалось замаскировать неофашистский антураж, и финансирование с Запада существенно сократилось, хотя и не иссякло окончательно», — поделился он. По словам Ходаковского, сам Прокопенко, в отличие от подчиненных, не делал нацистских татуировок.

Чтобы скрыть символику от западных кураторов, он заставлял бойцов надевать форму с длинным рукавом.

20 мая Минобороны России заявило о полном освобождении завода «Азовсталь» в Мариуполе. В ходе операции в плен сдались 2439 бойцов «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Редис также вышел с территории завода и сдался в плен.

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Алина Гончарова
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