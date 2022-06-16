Командир «Азова» заставлял прятать нацистскую символику от западных кураторов

Командир «Азова» Прокопенко заставлял прятать нацистскую символику от западных кураторов

Командир украинского полка «Азов» Денис Прокопенко (Редис) заставлял бойцов прятать нацистскую символику от западных кураторов. Об этом сообщил в Telegram командир батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский.

«Редис на допросах пожаловался, что "Азову" не удалось замаскировать неофашистский антураж, и финансирование с Запада существенно сократилось, хотя и не иссякло окончательно», — поделился он. По словам Ходаковского, сам Прокопенко, в отличие от подчиненных, не делал нацистских татуировок.

Чтобы скрыть символику от западных кураторов, он заставлял бойцов надевать форму с длинным рукавом.

20 мая Минобороны России заявило о полном освобождении завода «Азовсталь» в Мариуполе. В ходе операции в плен сдались 2439 бойцов «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Редис также вышел с территории завода и сдался в плен.