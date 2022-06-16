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Путин призвал сделать цены на легковые автомобили более доступными

Путин призвал обеспечить доступные цены на легковые автомобили для россиян
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности заявил, что цены на металл снижаются, что должно повлиять на стоимость легковых автомобилей в стране, сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что рынок легковых автомобилей заслуживает особого внимания, поскольку на нем наблюдается дефицит предложения и резкий рост стоимости. «Прислушался бы и к мнению министра финансов, все-таки у нас действительно цены падают на металл, курс поменялся и, безусловно, это должно отразиться на ценах», — подчеркнул он.

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Поэтому глава государства призвал сделать цены на легковые автомобили более доступными для россиян.

«Я уже сейчас не говорю о других составляющих, которые подталкивают цены наверх, здесь тоже, наверное, можно некоторые шаги предпринять в нужном нам направлении и, главное, в нужном направлении для людей. Нужно обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан», — заключил Путин.

Ранее Путин поручил разработать новую стратегию развития автопрома до 1 сентября. Главной целью отрасли он назвал сохранение коллективов предприятий и рабочих мест.

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Марина Совина
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