Путин призвал сделать цены на легковые автомобили более доступными

Путин призвал обеспечить доступные цены на легковые автомобили для россиян

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности заявил, что цены на металл снижаются, что должно повлиять на стоимость легковых автомобилей в стране, сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что рынок легковых автомобилей заслуживает особого внимания, поскольку на нем наблюдается дефицит предложения и резкий рост стоимости. «Прислушался бы и к мнению министра финансов, все-таки у нас действительно цены падают на металл, курс поменялся и, безусловно, это должно отразиться на ценах», — подчеркнул он.

Поэтому глава государства призвал сделать цены на легковые автомобили более доступными для россиян.

«Я уже сейчас не говорю о других составляющих, которые подталкивают цены наверх, здесь тоже, наверное, можно некоторые шаги предпринять в нужном нам направлении и, главное, в нужном направлении для людей. Нужно обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан», — заключил Путин.

Ранее Путин поручил разработать новую стратегию развития автопрома до 1 сентября. Главной целью отрасли он назвал сохранение коллективов предприятий и рабочих мест.