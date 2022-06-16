Путин поручил разработать новую стратегию развития автопрома

Путин поручил до 1 сентября разработать новую стратегию развития автопрома

Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября разработать и утвердить новую стратегию развития автомобильной промышленности. Его слова приводит РИА Новости.

«Все решения, которые мы принимаем, должны реализовываться максимально быстро, без излишних бюрократических проволочек», — отметил Путин.

По его словам, сейчас представители отрасли благодарят правительство за «увеличение скорости принятия решений». «Но ситуация требует от нас работать еще эффективнее, еще быстрее», — добавил глава государства.

При этом главной целью отрасли Путин считает сохранение коллективов предприятий и рабочих мест. Кроме того, Россия должна обеспечить технологический суверенитет.

16 июня стала известная цена новой Lada Granta, не оснащенной подушками безопасностями и некоторыми другими системами из-за проблем с поставками. Стоимость новой версии модели будет начинаться от 658 тысяч рублей.