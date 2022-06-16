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Члены полицейской ОПГ пойдут под суд в Красноярске

Сколотившие банду полицейские пойдут под суд в Красноярске

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Члены полицейской ОПГ пойдут под суд в Красноярске — обвинения предъявлены 15 сотрудникам ГУ МВД России по Красноярскому краю, им вменяют взятки и хищение чужого имущества с использованием служебного положения; расследование уголовного дела завершено. Об этом в четверг, 16 июня, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Красноярскому краю.

По данным ведомства, сотрудники полиции создали ОПГ и распределили роли в ней в марте 2019 года, после этого группа в течение года за взятки оказывала разное содействие физическим лицам, представителям юридических лиц и бизнесменам, осуществляющим коммерческую деятельность по перевозке грузов. За полученные деньги — размер взяток варьировался от 2 до 75 тысяч рублей — они получали беспрепятственный проезд по территории Красноярского края даже в случае нарушения ПДД: их никто не привлекал к административной ответственности, а уже заведенные административные дела прекращались по каким-либо основаниям. С 8 из 15 участников следствие заключило досудебное соглашение о сотрудничестве.

К ответственности будут привлечены и те, кто платил полицейским: установлены семеро граждан, в том числе руководители коммерческих организаций и индивидуальные предприниматели. В отношении руководителя и рядового сотрудника коммерческой структуры возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ о даче взятки и посредничестве в даче взятки. Остальные взяткодатели освобождены от уголовной ответственности в связи с сотрудничеством со следствием.

В ходе расследования этих случаев сотрудники СКР и ФСБ выявили еще одну организованную преступную группу, в которой состояли шесть сотрудников краевой ГИБДД. Метод заработка денег был схожим: в 2019 году шесть участников организованной группы получали взятки в сумме от 50 до 80 тысяч рублей от водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Взамен водители избегали ответственности.

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