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В России появится приложение о джазе в стране

Фонд Игоря Бутмана и «ВКонтакте» подготовили мини-приложение «Джаз в России»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Фонд известного российского саксофониста Игоря Бутмана и социальная сеть «ВКонтакте» представят приложение к Столетию российского джаза. Его презентация состоится в рамках Московского джазового фестиваля. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В мини-приложении под названием «Джаз в России» будет собрана история данного музыкального направления, записи концертов, плейлисты, афиша событий, а также образовательные клипы. С его помощью пользователи смогут познакомиться с джазовой культурой, найти всю необходимую информацию о ней в удобном формате — текстовом, аудио или видео.

«Раздел “Афиша” будет полезен профессиональной аудитории — культурные учреждения со всей страны смогут добавлять в него информацию о предстоящих мероприятиях, а пользователи смогут выбирать для себя наиболее интересные события», — говорится в сообщении.

Московский джазовый фестиваль пройдет с 13 по 19 июня и станет самым масштабным проектом за всю историю отечественного джаза. В мероприятии примут участие более 700 артистов. Хедлайнерами заявлены: музыкант Игорь Бутман, исполнительница Лариса Долина, оперные певцы Хибла Герзмава и Ильдар Абдразаков, российский рэп-исполнитель L’One и другие.

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Варвара Кошечкина
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