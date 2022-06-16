США назвали санкционное давление на Россию эффективной стратегией

В Госдепе заявили, что США не откажутся от стратегии санкционного давления на Россию

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс рассказал, что США не собираются отказываться от стратегии санкционного давления на Россию, назвав ее эффективной, сообщает РИА Новости.

«Мы по-прежнему придерживаемся нашей стратегии... Эта стратегия не только предполагает финансовые санкции, но и меры экспортного контроля, которые в ближайшее время и еще в большей степени в долгосрочной перспективе посадят на голодный паек российскую промышленную и технологическую базу для оборонного, космического, иных критических и стратегических секторов», — заявил официальный представитель Госдепа.

По его словам, эффективность действий Вашингтона якобы доказывают слова представителей Банка России, признавших, что экономика страны уже не будет прежней.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил ограничить работу иностранных банков в России в ответ на санкции стран Запада. Также он опроверг сведения об интересе ВТБ к розничному бизнесу американского Citibank в России.