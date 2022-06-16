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Работу иностранных банков в России предложили ограничить

Глава ВТБ Костин призвал ограничить работу иностранных банков в России
Андрей Костин

Андрей Костин. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Глава ВТБ Андрей Костин предложил ограничить работу иностранных банков в России в ответ на санкции стран Запада. Его слова приводит ТАСС.

«Но то, что я бы сегодня ограничил деятельность иностранных банков в России — это я могу сказать, потому что по отношению к нам поступают несправедливо, в том числе, по отношению к нашему германскому банку», — отметил Костин.

Также он отверг сведения об интересе ВТБ к розничному бизнесу американского Citibank в России. Кредитная организация объявила о его продаже в конце прошлого года.

В России работают несколько дочерних структур иностранных банков. Среди них «дочки» австрийского Райффайзенбанка, итальянских ЮниКредит банка и «Интезы» и венгерского ОТП банка. В мае российский ЦБ запретил ЮниКредит банку и «Интезе» обслуживать счета итальянских физических и юридических лиц, не имеющих вида на жительство в России.

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Платон Щукин
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