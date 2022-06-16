Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Назван секрет стройности принцессы Евгении

Фитнес-тренер Джесс Тонкинг рассказала, что принцесса Евгения похудела с помощью спорта

Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images

Фитнес-тренер Джесс Тонкинг рассказала, как британской принцессе Евгении удалось похудеть перед свадьбой в 2018 году и с тех пор поддерживать вес даже после родов. Секрет стройности принцессы Йоркской она назвала в беседе с Daily Express.

По словам специалистки, принцессе удалось сбросить лишний вес в основном с помощью спорта и здорового сбалансированного питания. Евгения ежедневно выполняет силовые тренировки, а потому она смогла сжечь жир и нарастить мышечную массу. Ранее в интервью сама принцесса Йоркская признавалась, что каждый день начинает тренироваться с семи утра, выполняя берпи, прыжки на корточках и выпады. Она любит ходить в тренажерный зал и заниматься бегом.

Тонкинг рассказала, что принцесса придерживается веганской диеты и любит посещать ресторан Detox Kitchen в центре Лондона, где подают полезные для здоровья закуски, соки и коктейли.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020

По словам фитнес-тренера, Евгения редко пьет алкоголь, но иногда может позволить себе напитки с низким содержанием калорий, например, водку с содовой и большим количеством лайма.

Ранее медицинский директор британской клиники по снижению веса Шарлотта Нортон раскрыла секрет стройности дочери королевы Елизаветы II — 71-летней принцессы Анны. Специалистка по похудению считает, что принцесса соблюдает специальную диету.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Рузанна Акмалтдинова
Обсудить
Последние новости
Россия допустила остановку «Северного потока»
Россиянам представят новое приложение
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за пожаренного на Вечном огне мяса
Украина заявила о готовности вернуть Крым с помощью западного оружия
Участник попытки пересадить чиновников на российские авто назвал причину неудачи
Финские супермаркеты в России превратят в «Перекресток»
Россия модернизирует «антидронные чемоданчики»
В Центробанке оценили необходимость специального ослабления рубля
Сотни домов и детский сад в российском регионе остались без света
В ЛНР обвинили Украину в срыве эвакуации из Северодонецка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.