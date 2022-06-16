В Германии рассказали о последствиях эмбарго на нефть из России

Junge Welt: прекращение поставок нефти из России ставит под удар тысячи рабочих мест в ФРГ

Прекращение поставок нефти из России ставит под удар тысячи рабочих мест в ФРГ. О последствиях эмбарго на российскую нефть сообщает издание Junge Welt.

Отмечается, что в городе Шведт-на-Одере, федеральная земля Бранденбург, со следующего года нефтеперегонный завод должен прекратить перерабатывать российское сырье. Автор статьи сообщает, что работы лишатся 1,2 тысячи человек на самом комбинате, две тысячи в смежных предприятиях, а также несколько десятков тысяч по всей Восточной Германии.

По словам местных политиков, есть риск, что весь регион может подвергнуться деиндустриализации, из него исчезнет промышленность. Это может привести к социальному взрыву.

Ранее президент Ассоциации химической промышленности Германии и главный исполнительный директор Evonik Industries AG Кристиан Кулльман назвал неразумными и возмутительными призывы к газовому эмбарго в отношении России. «Промышленность лишается воздуха, необходимого для дыхания, а точнее — газа, необходимого для работы. Страны Восточной Европы почти полностью зависят от поставок энергоресурсов из России», — заявил он.

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