В Японии создадут штаб для реагирования на рост цен

Kyodo: правительство Японии на следующей неделе создаст штаб для реагирования на рост цен

Правительство Японии планирует создать штаб для реагирования на проблемы доходов населения и продолжающийся рост цен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

По словам генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно, штаб должен начать работу на следующей неделе.

«Мы будем максимально следить за ситуацией с ценами и конъюнктурой [на рынке] и принимать меры. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы запустить штаб на следующей неделе», — сообщил Мацуно. По информации Kyodo, штаб должен приступить к работе ориентировочно 21 июня.

Мацуно также добавил, что правительство будет внимательно следить за тем, как на экономику Японии повлияет решение Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить базовую процентную ставку на 0,75 процентного пункта, до 1,5-1,75 процента годовых.

На этой неделе японская иена опустилась до самого низкого за последние 24 года уровня. Так, курс национальной валюты к доллару в ходе утренней сессии торгов в понедельник, 13 июня, составлял 135,2 иены за доллар. Отмечается, что это рекордное падение курса с 1998-го.