Россиянка убила жену любовника в Москве

Россиянка убила ножом жену любовника в Москве

Россиянка убила ножом жену любовника в Москве — она перерезала ей горло. Об этом в четверг, 16 июня, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Москве.

По данным ведомства, законная супруга и любовница одного и того же мужчины встретились в подъезде жилого дома на Херсонской улице в ночь на 16 июня. Встреча переросла в скандал, а затем и в конфликт с поножовщиной. В ходе этой потасовки любовница ударила оппонентку ножом в шею и сбежала с места событий. Фигурантка ушла домой, где постирала одежду, в которой находилась в момент преступления. Одежда изъята, по ней назначены необходимые судебные экспертизы. Пострадавшая вскоре скончалась от полученной раны.

Свидетелем потасовки стал сосед погибшей, он вызвал медиков и полицию, помог правоохранителям установить личность преступницы. В настоящее время подозреваемая задержана. По факту убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело.