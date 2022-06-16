К берегам Камчатки приплыли краснокнижные киты

Ученые ИПЭЭ РАН наблюдают за кормежкой серых китов в акватории Кроноцкого заповедника

Ученые Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук имени Северцова (ИПЭЭ РАН) приступили к очередному этапу исследований серых китов в Кроноцком заливе на Камчатке. Об этом пишет информационное агентство KamchatkaMedia.

В бухте Ольга в Кроноцком заповеднике кормятся серые киты, которые ежегодно приплывают на Камчатку после зимовки у берегов Северной Америки. Так как в особо охраняемой зоне не ведется промысел и нет интенсивного судоходства, животные чувствуют себя в безопасности, что позволяет ученым проводить наблюдения и научные экспедиции.

По словам исследователей, из-за благоприятной погоды они могут ежедневно выходить в море на несколько часов для фотоидентификации китов. Ученые фотографируют верхнюю часть краснокнижных млекопитающих с дрона, а также стараются заснять левый и правый бока — материал позволяет не только посчитать животных, но и оценить их упитанность и состояние кожных покровов.

«Пока по данным фотоидентификации у нас 40 китов. И около 10 из них в предыдущие годы встречались летом на Сахалине. Многие из этих китов тоже уйдут на Сахалин. Если оценивать нынешнее состояние животных, то мы наблюдаем много худых китов. Что, собственно, нормально после длительной миграции», — рассказа руководитель экспедиции, ведущий инженер ИПЭЭ РАН Матвей Мамаев.

Ранее в мае российские ученые обнаружили в акватории Курильских островов новый вид китов — малых плавунов, или плавунов Сато. Отмечается, что открытие подтвердилось спустя год, так как исследователям пришлось провести генетический анализ материала.