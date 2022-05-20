На Курильских островах обнаружили новый вид китов

Научная экспедиция МГУ обнаружила малых плавунов на Курильских островах

Российские ученые обнаружили в акватории Курильских островов новый вид китов — малых плавунов или плавунов Сато. Об этом сообщается на сайте заповедника «Курильский».

В 2021 году научная экспедиция Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) прибыла на Кунашир для изучению китообразных. Так, в Кунаширском проливе ученые впервые в мире встретили и описали группу малых плавунов — одних из самых наименее изученных морских млекопитающих. Отмечается. что для подтверждения видовой принадлежности животных было необходимо провести генетический анализ полученного с помощью биопсии материала, поэтому открытие подтвердилось спустя год.

Отмечается, что малые плавуны или плавуны Сито относятся к семейству Клюворылых (Ziphiidae) — его представители редко удается увидеть человеку, так как животные предпочитают держаться в глубоководных районах и проводят много времени под водой. Малозаметными их также делает низкий профиль и отсутствия выраженного фонтана.

До недавнего времени были официально признаны два вида плавунов: северный (Berardius bairdii), обитающий в северной части Тихого океана, и южный (Berardius arnuxii) из южного полушария. В 2019 году японские ученые опубликовали официальное описание нового вида, дав ему научное название Berardius minimus (малый плавун или плавун Сато).

Ранее в марте российские ученые нашли объяснение специфическому запаху «вонючих» китов на Чукотке — мясо некоторых добытых животных отличается странным «медицинским» запахом. По одной из версий, у пахучих млекопитающих низкое содержание тяжелого азота в организме вследствие питания менее «хищным» кормом.