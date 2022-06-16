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Россиянин зарезал подростка в торговом центре

Под Красноярском мужчина убил 17-летнего подростка в ходе драки в торговом центре

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Богучанском районе Красноярского края задержали 37-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 17-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным ведомства, 15 июня в торговом центре села Чунояр подозреваемый вступил в конфликт с несовершеннолетним, ссора переросла в драку. Улучив момент, мужчина забежал в расположенный рядом магазин, купил там нож, вернулся и в ходе стычки нанес юноше несколько ударов в грудь. Очевидцы вызвали скорую помощь. Однако пострадавший позже скончался в больнице.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проходит допрос подозреваемого, который утверждает, что не помнит, как зарезал юношу.

По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, пьяный мужчина пришел в магазин к работавшей там сожительнице за спиртным. В этот момент рядом с кассой стоял несовершеннолетний, который собирался оплатить газировку. Между юношей и мужчиной, который ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, возник спор. Они вышли на улицу, где и произошла смертельная драка.

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Екатерина Власова
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