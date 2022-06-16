Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль прокомментировал возможное признание ДНР и ЛНР другими странами

Дмитрий Песков заявил, что Россия будет приветствовать признание ДНР и ЛНР в мире
Начало событий в новости Сирия заявила о готовности признать независимость ДНР

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Москве позитивно отнесутся к возможному признанию Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) другими странами мира. С таким заявлением выступил официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

В Кремле уточнили, что Россия будет особенно рада, если республики Донбасса признает Сирия.

«Мы будем приветствовать признание ЛНР и ДНР другими странами, особенно дружественной нам Сирийской Арабской Республикой», — прокомментировал пресс-секретарь Путина.

Материалы по теме:
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022
«Наконец-то этот ад закончился» Очереди за едой, допросы и руины городов. Каким увидели Донбасс российские волонтеры
«Наконец-то этот ад закончился»Очереди за едой, допросы и руины городов. Каким увидели Донбасс российские волонтеры
12 июня 2022
На обочине войны. Что происходит в ЛНР после окончания ожесточенных боев за Попасную
На обочине войны.Что происходит в ЛНР после окончания ожесточенных боев за Попасную
6 июня 2022

О намерении Сирии официально признать суверенитет ДНР и ЛНР стало известно 14 июня. 16 июня президент Башар Асад заявил, что Сирийская Арабская Республика уже начала процедуру официального признания Донбасса.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Украинская разведка получила подробную техдокументацию Крымского моста
В США заявили о выявлении критической уязвимости с началом кризиса на Украине
Минобороны заявило об инсценированном ударе Киева по медучреждению в Одессе
Сирия официально начала процедуру признания ДНР
Диетолог назвала желание наесться на ночь признаком психического расстройства
На заводе в ЛНР начался сильный пожар после взрыва
Младший брат девятилетней студентки МГУ собрался поступать на мехмат
В Италии назвали ошибку Киева в отношении Москвы
Песков назвал «цель номер один на Украине»
В «Газпроме» рассказали о ежедневном режиме «зима близко»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.