Кремль прокомментировал возможное признание ДНР и ЛНР другими странами

Дмитрий Песков заявил, что Россия будет приветствовать признание ДНР и ЛНР в мире

Начало событий в новости Сирия заявила о готовности признать независимость ДНР

В Москве позитивно отнесутся к возможному признанию Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) другими странами мира. С таким заявлением выступил официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

В Кремле уточнили, что Россия будет особенно рада, если республики Донбасса признает Сирия.

«Мы будем приветствовать признание ЛНР и ДНР другими странами, особенно дружественной нам Сирийской Арабской Республикой», — прокомментировал пресс-секретарь Путина.

О намерении Сирии официально признать суверенитет ДНР и ЛНР стало известно 14 июня. 16 июня президент Башар Асад заявил, что Сирийская Арабская Республика уже начала процедуру официального признания Донбасса.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции.