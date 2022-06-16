Кремль прокомментировал возможное признание ДНР и ЛНР другими странами
В Москве позитивно отнесутся к возможному признанию Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) другими странами мира. С таким заявлением выступил официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
В Кремле уточнили, что Россия будет особенно рада, если республики Донбасса признает Сирия.
«Мы будем приветствовать признание ЛНР и ДНР другими странами, особенно дружественной нам Сирийской Арабской Республикой», — прокомментировал пресс-секретарь Путина.
О намерении Сирии официально признать суверенитет ДНР и ЛНР стало известно 14 июня. 16 июня президент Башар Асад заявил, что Сирийская Арабская Республика уже начала процедуру официального признания Донбасса.
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции.