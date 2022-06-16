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Сирия начала процедуру официального признания ДНР и ЛНР

Президент Сирии Башар Асад приказал МИД начать процедуру признания ДНР и ЛНР

Фото: Globallookpress.com

Президент Сирии Башар Асад приказал Министерству иностранных дел Сирийской Арабской Республики (САР) официально признать независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил координатор группы по связям Госдумы и парламента САР Дмитрий Саблин в личном Telegram-канале.

«Вышел со встречи с президентом Сирии. Башар Асад поздравил донецкую делегацию с освобождением большей части Донецкой Республики. А меня лично — с освобождением моего родного Мариуполя. Президент Сирии сказал, что немедленно даст МИД САР указание начать процедуру официального признания ДНР и ЛНР», — говорится в его сообщении.

О намерении Сирии официально признать суверенитет ДНР и ЛНР стало известно 14 июня. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции.

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Дмитрий Сотак
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