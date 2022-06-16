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Минобороны допустило использование США комаров-переносчиков лихорадки на Кубе

Минобороны допустило применение США на Кубе изучавшихся на Украине комаров с лихорадкой

Фото: Егор Камелев / Unsplash

Комары-переносчики лихорадки, которые изучались на Украине, могли использоваться США для создания вспышек вируса Денге на Кубе в 70-80-х годах прошлого века. Такую вероятность допустил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

«Еще реже сейчас вспоминают о применении пестицидов во время Вьетнамской войны, но полностью замалчивают историю вспышек преднамеренного характера на Кубе в 70-80-х годах», — объяснил военнослужащий, отметив, что факты применения комаров рода Aedes, как биологического оружия, были зафиксированы в коллективном иске граждан Кубы к американским властям.

Генерал вспомнил, ссылаясь на иск, что в результате эпидемии лихорадки заболело 345 тысяч человек, из них погибло — 158 тысяч. Также он уточнил, что время проведения атаки Америка выбрала с учетом биологических особенностей жизненного цикла комаров, а единственным свободным от инфекции местом на Кубе осталась военно-морская база США в Гуантанамо.

Ранее заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что одномоментное появление оспы обезьян в разных странах на фоне информации о биолабораториях США на Украине вызывает вопросы. По ее мнению, специалисты должны проанализировать выявленные случаи вируса.

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Никита Абрамов
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