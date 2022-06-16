Россияне спасли упавшего в колодец 200-килограммового лося

В Нижегородской области рыбаки спасли упавшего в колодец двухгодовалого лося

В Балахинском районе Нижегородской области неравнодушные россияне и сотрудники спецслужб вытащили из колодца молодого двухгодовалого лося. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

Отмечается, что в субботу, 11 июня, ближе к ночи упавшее в колодец животное заметили местные рыбаки. Оценив размеры лося, россияне решили вызвать на помощь ветеринаров и специальные службы.

«Лося сначала обездвижили, введя ему препарат со снотворным, затем его скрутили веревками, и целая толпа людей доставала сохатого. Вес самца составляет примерно 150-200 килограмм, в одиночку его не достать», — рассказала о спецоперации пресс-секретарь министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Ольга Овсова.

После того, как лося вытащили из колодца, ему вкололи адреналин, чтобы он пришел в себя. Восстановившись, животное вернулось в естественную среду обитания.

Ранее в июне неравнодушные жители Татарстана спасли косулю, которая застряла на одной из улиц Нижнекамска — животное попало в металлический забор.