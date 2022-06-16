Макрон допустил телефонный разговор с Путиным

Макрон заявил, что пока не планирует разговор с Путиным, но допускает такую возможность

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что пока не планирует телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, однако допускает такую возможность в будущем. Трансляцию пресс-конференции в Киеве опубликовал Елисейский дворец в Twitter.

«Пока нет предметов для обсуждения, чтобы позвонить президенту Путину. Но если такие появятся — я не исключаю, что я это сделаю в дальнейшем», — сказал он в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которую прибыл с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги.

Ранее Макрон подсчитал, что за последние полгода провел в телефонных разговорах с Владимиром Путиным не менее 100 часов. При этом французский лидер подчеркнул, что не делал из этих переговоров секрета и вел их по просьбе Зеленского.

В свою очередь помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что практически все разговоры глав государств продолжались не менее часа.

В последний раз телефонные переговоры Путина с Макроном прошли в конце мая. Президенты в очередной раз обсудили ситуацию на Украине. Также в переговорах принял участие Шольц.