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Медведев пошутил над идеей пересадить российских чиновников на «Лады»

Зампред Совбеза Медведев пошутил над идеей пересадить российских чиновников на «Лады»
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале пошутил над идеей пересадить российских чиновников на отечественные автомобили «Лада».

Он рассказал, что первой его машиной была «семерка» («Лада-2107»), которую политик купил в 1995 году примерно за пять тысяч долларов. Тогда, по его словам, это была приличная сумма, а авто считалось неплохим.

Медведев добавил, что потом продал автомобиль «раза в три дешевле», а в 2008 году, уже после избрания президентом, ему предложили выкупить его же «вдрызг убитую» машину, но уже за 15 тысяч долларов.

«Лучше она не стала, но зато бывший хозяин стал явно интереснее для продавца. Мораль: всем чиновникам — только "Лады"», — сыронизировал зампред Совбеза.

Предложение пересадить чиновников на отечественные машины ранее 16 июня озвучил глава Минфина России Антон Силуанов. Представитель «Автоваза» Сергей Ильинский заявил, что компания готова обеспечить их специальными автомобилями, которые придут на замену иномаркам, если власти примут такое решение.

О готовности пересесть на «Ладу» уже сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал, что «как госслужащий готов ко всему».

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Марина Совина
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