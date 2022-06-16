Москвичи бросились покупать квартиры оптом

Количество оптовых сделок с жильем в Старой Москве увеличилось в два раза

В январе-апреле 2022 года в Старой Москве в два раза увеличилось количество оптовых сделок с жильем. О том, что жители столицы фактически бросились скупать квартиры оптом, говорится в исследовании платформы bnMAP.pro, сообщает «Коммерсантъ».

Оптовые сделки подразумевают покупку от трех квартир в одном жилом комплексе. За первые четыре месяца 2022 года количество сделок достигло 980. В Старой Москве доля оптовых сделок в общем объеме зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) составила 4,6 процента — рост с 2,9 процента начиная с 2021 года. В Новой Москве и Подмосковье показатель достиг 2,2 процента и 4,6 процента соответственно.

Эксперты отметили, что обычно объекты оптом приобретают в инвестиционных целях. В «БЕСТ-Новострое» уточнили, что основной объем оптовых сделок зафиксировали в марте-апреле 2022 года. Динамику объяснили ситуацией в мире. «Сильные экономические потрясения ассоциируются у людей со стремительной девальвацией рубля и скачком инфляции, что толкает их к скупке недвижимости в качестве защитного актива», — пояснила председатель совета директоров компании Ирина Доброхотова.

Ранее эксперты риелторского агентства «ИНКОМ-Недвижимость» выяснили, что в апреле 2022 года среди округов старой Москвы лидером по числу сделок с вторичным жильем стал Центральный административный округ (ЦАО) — на него пришлось 25 процентов договоров от общего числа. Ниже расположились Западный и Южный округа.