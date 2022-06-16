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В России исключили возвращение к экономике СССР

Помощник президента РФ Орешкин исключил возвращение к советской экономике

Фото: Будан Виктор / ТАСС

Россия не вернется к экономике СССР, такую вероятность исключил помощник президента, бывший министр экономического развития Максим Орешкин. Об этом он сказал в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), трансляция велась на сайте мероприятия.

По словам Орешкина, советская экономика была закрытой, а следовательно, неэффективной. «Она была неэффективна, потому что она была сверхцентрализована. Всего этого нет и, конечно же, в России не будет», — констатировал он.

Орешкин указал, что в стране будет более эффективная и более способная на изменения модель.

Ранее в июне президент России Владимир Путин пообещал не наступать «на те же грабли, что и СССР», и заверил, что экономика страны останется открытой. Также, говоря о перспективах развития страны, он подчеркнул, что без консолидации общества все будет рассыпаться. «Это уважение к своей истории, к своей культуре, своему языку, народам, которые проживают на единой территории», — уточнил он.

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Платон Щукин
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