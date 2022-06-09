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Путин пообещал не наступать на те же грабли в экономике

Президент Путин пообещал не наступать «на те же грабли, что и СССР»

Фото: Михаил Метцель / РИА Ноовсти

Президент России Владимир Путин пообещал не наступать «на те же грабли, что и СССР» и пообещал, что экономика страны останется открытой. Его слова приводит ТАСС.

Также, говоря о перспективах развития страны, он подчеркнул, что без консолидации общества все будет рассыпаться. «Это уважение к своей истории, к своей культуре, своему языку, народам, которые проживают на единой территории», — уточнил он.

Ранее Путин уже говорил, что российская экономика сохранит курс на широкое международное сотрудничество и останется открытой для инвестиций, а 2020-е годы станут для страны временем укрепления экономического суверенитета. Он пообещал, что в этот период начнется ускоренное развитие собственной инфраструктуры и технологической базы, произойдет качественное повышение уровня подготовки специалистов и формирование эффективной финансовой системы.

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Платон Щукин
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