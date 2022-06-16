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В России выступили против сокращения добычи нефти

Глава Минэнерго России Шульгинов выступил против сокращения добычи нефти
Николай Шульгинов

Николай Шульгинов. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Глава Минэнерго Николай Шульгинов выступил против сокращения добычи нефти в России. Он рассказал, что есть план перенаправлять поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом он рассказал во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

Также Шульгинов указал, что Минэнерго пока не видит необходимости в резком сокращении добычи нефти, она «размещается» на рынке, указал министр. Также он добавил, что европейские страны не смогут в моменте отказаться от российских энергоресурсов.

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В свою очередь вице-премьер Александр Новак сообщил, что в июле страна уже может нарастить экспорт нефти. При этом прирост добычи в июне он оценил как существенный и отметил, что есть предпосылки к дальнейшему росту. Цена нефти, по его словам, может вырасти до конца года, но Россия надеется на рост спроса в мире.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что полный отказ от российских энергоресурсов в ближайшее время вряд ли возможен. «А за эти несколько лет неизвестно, что произойдет. Поэтому никто бетонировать скважины не будет, нет такой необходимости», — сказал он во время встречи с предпринимателями.

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Платон Щукин
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