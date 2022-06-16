Назван способ вернуть пенсию при потере документов

Депутат Госдумы Бессараб заявила о праве восстановить пенсию в суде при потере документов

Член комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что россияне, которые не получают пенсионные выплаты из-за потери подтверждающих документов, могут восстановить это право. Об этом она заявила в интервью Ura.ru.

Депутат назвала способ вернуть пенсию при потере документов и заявила, что у россиян есть возможность восстановить выплаты в суде. По ее словам, это необходимо в тех случаях, когда документы прошедших периодов никогда не передавали в Пенсионный фонд России (ПФР).

«Делаем запросы в бывшие страны Советского Союза, и большинство из них помогает получить какую-то информацию. Мы делаем запросы в городские муниципальные и региональные архивы и получаем информацию. Но если и там она не сохранилась, тогда можно восстановить свое нарушенное право через суд», — рассказала она.

В качестве документов, доказывающих право россиянина получать пенсию, можно предоставить свидетельство о получении зарплаты, профсоюзную книжку, справки о средней зарплате, выданные по форме. «На самый крайний случай можно доказать факт работы свидетельскими показаниями тех, кто действительно работал и имеет соответствующие подтверждения», — добавила Бессараб.

Парламентарий отметила, что сейчас многие архивы переведены в цифровой формат, доступ к нему есть у ПФР. Кроме того, до 2023 года необходимые для получения выплат документы обязаны представить в электронном виде, согласно решению Госдумы.

При этом, как отметила парламентарий, многие архивы были переведены в цифровое пространство, к которому есть доступ у ПФР. «Например, членам летных экипажей, отдельным категориям работников добывающей промышленности, то есть, тем, кто в силу особых условий труда имеют право на дополнительные выплаты к пенсии», — заключила она.

Ранее россиянам рассказали о возможности получения максимальной пенсии. Юрист Ирина Сивакова призвала уточнять такие вопросы в ПФР.