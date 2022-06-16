В Москве заработал крупнейший в России перинатальный центр

Вице-мэр Ракова: в Москве начал работу по профилю крупнейший в России перинатальный центр

Крупнейший в России московский перинатальный центр на базе ГКБ №67 имени Л.А. Ворохобова, который ранее был задействован для лечения больных COVID-19, заработал по своему основному профилю, и в нем уже родились более 160 детей. Как рассказала в ходе визита в центр заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в новом центре будущие мамы смогут получать всю необходимую медпомощь — от планирования и ведения беременности до родов и выхаживания новорожденных и наблюдения детей раннего возраста.

Сегодня мы находимся в крупнейшем перинатальном центре не только нашего города и страны, но и в крупнейшем европейском центре. Он крупнейший не только по площади, а еще и по масштабу медицинских возможностей. Мы планировали открыть его в марте 2020 года, но ковид изменил наши планы. И этот центр наряду с больницей в Коммунарке принимал первых пациентов с коронавирусом. Ковид ушел на второй план, и сегодня этот центр полностью приступил к работе по своему основному профилю. В нем будет рождаться практически каждый десятый москвич. За несколько недель работы здесь уже родились более 160 малышей. Я желаю здоровья и им, и их мамам Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Площадь перинатального центра — 51,7 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на 392 койки, в том числе 230 — в акушерском стационаре и 100 — в педиатрическом блоке. Кроме того, в центре действует 20 реанимационных коек для взрослых и 42 койки реанимации для новорожденных. Центр проектировался и строился с нуля, и это помогло рассчитать все необходимое для помощи по самым современным стандартам, а также обеспечить высокий уровень безопасности и комфорта подопечных.

«В этом центре будущие мамы и малыши могут получить все необходимые медицинские услуги: начиная от планирования беременности, сопровождения во время, родов до выхаживания маленьких пациентов и сопровождения в первый период жизни. Очень важно, что центр будет специализироваться в первую очередь на помощи детям, которые рождаются раньше срока с экстремально низкой массой тела и имеют различные пороки развития», — добавила вице-мэр.

392 койки оборудовано в перинатальном центре на базе ГКБ №67

Также, по ее словам, здесь помогают пациенткам из групп риска — женщинам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями органов дыхания, с эндокринной, хирургической патологиями и различными травмами.

«У центра есть такие возможности, потому что он создан в структуре одной из ведущих многопрофильных больниц нашего города. Здесь есть возможность оказывать помощь мультидисциплинарными бригадами из специалистов практически любого профиля и одновременно как маме, так и пациенту», — сказала Ракова.

Как отметила заммэра, в перинатальном центре установлены тысячи экземпляров различного оборудования, в том числе более 200 единиц тяжелой медицинской техники экспертного класса.

В перинатальном центре доступны самые последние технологии, существующие в мировой практике акушерства и гинекологии. Центр оснащен новейшими аппаратами КТ и МРТ, ангиографом, маммографом, двумя аппаратами искусственного кровообращения, одним стационарным и тремя передвижными рентгеновскими аппаратами, 29 аппаратами УЗИ, 44 инкубаторами для интенсивной терапии, 36 мониторами пациента, 30 неонатальными мониторами пациента, 31 наркозным аппаратом и более чем 40 аппаратами ИВЛ для новорожденных.

Кроме того, там организована комфортная среда для пациенток и их детей: все палаты являются маломестными, с удобной мебелью, собственными санузлами с душевыми кабинами и кнопками вызова медперсонала.

«Конечно, все возможности — это ничто без высококвалифицированной команды специалистов. Здесь работает поистине уникальный коллектив, настоящие профессионалы своего дела. Только один факт за прошлый год, который подтверждает все мои слова, — более 50 процентов маленьких москвичей, которые родились с экстремальной массой тела менее килограмма, выходили специалисты именно этого учреждения. Всего здесь будут работать более полутора тысяч человек. Я очень надеюсь, что новые стены дадут им совершенно другие возможности и для развития, и для повышения качества оказания медицинской помощи как мамам, так и малышам», — подчеркнула Ракова.

Ранее в столице открылся новый перинатальный центр Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка». Центр на 238 коек стал первым акушерским стационаром в ТиНАО. Там принимают пациенток из Южного, Западного и Юго-Западного административных округов Москвы: ведут беременность, проводят роды, при необходимости выхаживают новорожденных. Центр находится на территории крупной многопрофильной больницы, поэтому пациенткам будут доступны все имеющиеся ресурсы.

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